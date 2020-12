Paranoid: l'inquietante trailer 'Voices' mostra scene inedite dell'horror

A più di un anno di distanza dall'ultimo video di Paranoid, gli studi Madmind pubblicano un nuovo, inquietante trailer che ci aiuta a tratteggiare i contorni di questa avventura horror.

La nuova esperienza thrilling plasmata dagli autori di Agony e Succubus trae spunto proprio da queste due opere per catapultare gli appassionati in una dimensione disturbante e piena di colpi di scena. Il titolo è ambientato in una casa fatiscente e vede per protagonista Patrick Calman, un ragazzo costretto a convivere con degli squilibri emotivi provocatigli dalla morte prematura dei suoi genitori. L'incubo a occhi aperti che vivremo nei panni di Patrick inizierà alla ricezione di una telefonata inviatagli dalla sorella, con una perentoria richiesta di aiuto che finirà con l'accentuare le sue psicosi dovute alla claustrofobia.

Il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori polacchi farà perciò leva sulla capacità di adattamento degli utenti ad eventi a tinte oscure che spazieranno dagli attacchi zombie ai confronti con degli assassini deformi. Il vero nemico del nostro alter-ego sarà però la sua paura nel rapportarsi con il mondo che lo circonda, da qui le spaventose visioni che lo assaliranno anche nella (relativa) sicurezza della sua abitazione. Nella speranza di saperne di più su questo progetto, e di capire se è in sviluppo solo su PC o se magari arriverà anche su console, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Paranoid e del modulo dei commenti per sapere che cosa ne pensate di questo titolo.