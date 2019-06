Paranoid: il nuovo horror degli autori di Agony si mostra in un inquietante video

Superate le vicissitudini societarie causate dai problemi di Agony, gli studi Madmind si lanciano in una nuova avventura a tinte oscure con Paranoid, un controverso progetto che promette di fare del thrilling e dei colpi di scena i suoi punti di forza.

Ambientato alla fine degli anni '80 all'interno di una casa fatiscente, l'avventura horror di Paranoid graviterà attorno alla figura di Patrick Calman, un ragazzo costretto a convivere con gli squilibri emotivi provocati dalla morte prematura dei suoi genitori: l'evento luttoso accentuerà la sua claustrofobia e lo indurrà a isolarsi completamente dal mondo.

A stravolgere ulteriormente la vita di Patrick ci penserà la misteriosa richiesta di aiuto inviatagli per telefono dalla sorella e la necessità, per il nostro alter-ego, di confrontarsi con i demoni che lo tormentano prima che questi ultimi prendano il sopravvento sulla sua vita e minaccino di vanificare gli sforzi compiuti da Patrick per correre in soccorso dell'amata sorellina.

Tra incubi a occhi aperti, incontri con fantasmi non particolarmente inclini al dialogo e furiose battaglie contro creature marcescenti, l'impalcatura di gioco e narrativa eretta dagli autori polacchi di Madmind Studio tenterà di reggersi sugli stereotipi del genere delle avventure horror in soggettiva. L'uscita di Paranoid è prevista nel corso dei prossimi mesi: il progetto, proprio come avvenuto con Agony, sarà lanciato inizialmente in esclusiva su Steam, salvo poi essere trasposto successivamente su console (supponiamo PS4 e Xbox One) qualora il titolo dovesse incontrare il favore del pubblico.



Oltre al nuovo, inquietante gameplay trailer che campeggia a inizio articolo, in calce alla notizia trovate anche delle immagini di gioco che tratteggiano i contorni dell'esperienza thrilling di Paranoid.