Paranormal Activity Found Footage: annunciato il gioco ispirato ai film horror

Nel corso del pomeriggio è arrivato come un fulmine a ciel sereno il teaser trailer di Paranormal Activity Found Footage, che non è un nuovo capitolo della popolare serie cinematografica ma un videogioco horror che si rifà proprio alle pellicole viste al cinema.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'annuncio di questo nuovo titolo horror ispirato alla serie di film non è stato accompagnato da alcun dettaglio sul gameplay. Non sappiamo quale sia l'impostazione del gioco e se si tratti o meno di un'avventura in prima o terza persona. L'unico elemento di gameplay di cui si parla nell'annuncio riguarda il cosiddetto Haunt System, una meccanica di gioco che promette jumpscare di un certo livello grazie ad un sistema che analizza i comportamenti del giocatore e si comporta di conseguenza.

Per quello che riguarda lo sviluppo, ad occuparsi del gioco sono Paramount Game Studios e DarkStone Digital, team responsabile di The Mortuary Assistant. Al momento sappiamo che l'uscita di Paranormal Activity Found Footage è fissata ad un generico 2026 e nell'annuncio si parla di più piattaforme di destinazione, sebbene non ne venga menzionata nessuna: possiamo però ipotizzare che il gioco sia in arrivo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e, con tutta probabilità, la prossima console Nintendo.