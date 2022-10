Paranormal Tales, la nuova frontiera dell'horror stile body-cam: scopriamolo assieme

Il team Horror Cam Committee ha presentato Paranormal Tales, un nuovo survival horror potenzialmente molto interessante che prova a distinguersi dalla massa dei congeneri proponendo una visuale in stile body cam. Può funzionare? Scopriamolo assieme.

Realizzato con l'Unreal Engine 5, Paranormal Tales intende veicolare la paura attraverso uno stile iperrealistico che trae ispirazione dai film dell'orrore del sotto-genere "found footage", in stile The Blair Witch Project, Antrum o Necropolis per intenderci. Da quel che abbiamo potuto vedere, sebbene il prodotto non abbia alcuna intenzione di rivoluzionare il genere dalle fondamenta, sembra avere tutte le carte in regola per incutere un po' di sano autentico terrore.

In Paranormal Tales sarete chiamati a indagare in luoghi infestati da inquietanti presenze ripercorrendo il percorso compiuto da documentaristi amatoriali, il cui destino è del tutto ignoto. La casa abbandonata e il bosco oscuro mostrati nel primo trailer di Paranormal Tales, tra l'altro, sono solo un piccolo assaggio di quello che stanno preparando gli sviluppatori indipendenti. Allo stato attuale non possiamo elaborare considerazioni più approfondite su quella che pare essere una produzione a metà strada tra il survival e l'horror psicologico, ma continueremo a seguirne lo sviluppo con vivo interesse fino al lancio attualmente fissato nel 2023 su PC. Nel frattempo, leggete la nostra anteprima di Paranormal Tales e guardate la Video Anteprima in apertura di notizia (o sul canale YouTube di Everyeye).