Paranormal Tales, nuovo gameplay: l'horror stile body cam terrorizza su Unreal Engine 5

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i patiti di film horror 'found footage' con il trailer di annuncio di Paranormal Tales, Joure si riaffaccia online per pubblicare delle scene di gameplay inedite per questa avventura a tinte oscure in stile body cam.

Il titolo trae ispirazione dalla ormai storica demo P.T. di Silent Hills e da opere come Antrum, Necropolis e The Blair Witch Project per calarci nei panni di 'indagatori dell'incubo'. I giocatori dovranno investigare sulle attività paranormali segnalate dai proprietari di villette, appartamenti disabitati e terreni infestati.

Tra fantasmi inquieti, poltergeist, streghe e abomini provenienti da chissà quale creepypasta, il nostro compito non sarà quello di raccogliere prove della presenza di queste entità, bensì di ripercorrere le gesta dei singoli investigatori riavvolgendo idealmente il nastro delle registrazioni recuperate dopo la loro scomparsa.

Ogni livello di Paranormal Tales, di conseguenza, offre un'esperienza a se stante, contribuendo a elevare il tasso di divertimento offerto ai giocatori e, di riflesso, la tensione da avvertire seguendo i passi di questi 'documentaristi amatoriali' con la passione per i fantasmi. A rendere ancora più terrorizzante l'esperienza ci penserà Unreal Engine 5, con scenari iperrealistici ed effetti speciali a profusione garantiti dagli agili strumenti di sviluppo del motore grafico di Epic Games.

Il lancio di Paranormal Tales dovrebbe avvenire più avanti nel 2023 su PC. Se volete saperne di più su questo interessante horror che si rifà ai film in stile body cam, dopo aver ammirato il video in apertura d'articolo vi consigliamo di recuperare questa nostra anteprima di Paranormal Tales.