Paranormal Tales: l'horror Unreal Engine 5 in stile body cam terrorizza in video

Con Halloween ormai alle porte, i ragazzi di Horror Cam Committee colgono l'occasione per presentare ufficialmente Paranormal Tales, una terrorizzante esperienza interattiva in stile body cam realizzata su Unreal Engine 5.

Realizzato sotto l'egida di Joure, il nuovo survival horror iperrealistico trae ispirazione dai film di genere 'found footage' come The Blair Witch Project, Antrum o Necropolis per calarci nei panni di 'indagatori dell'incubo' che, muniti di telecamera, oseranno disturbare il sonno eterno dei fantasmi che infestano villette e appartamenti disabitati da decenni.

Come suggerisce il nome stesso di questo progetto, ogni livello di Paranormal Tales offrirà un'esperienza autonoma, rappresentata ovviamente dalle fittizie registrazioni recuperate dopo la scomparsa dei rispettivi 'documentaristi amatoriali'. Ciascuna ambientazione potrà essere esplorata liberamente e vanterà numerosi oggetti con cui interagire. Gli sviluppatori promettono colpi di scena a profusione e 'tonnellate di jump scares'.

Il lancio di Paranormal Tales dovrebbe avvenire nel 2023 in esclusiva su PC. Rimanendo in tema UE5, sapevate che CD Projekt ha annunciato The Witcher Remake su Unreal Engine 5?