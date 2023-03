Paranormal Tales: momenti di puro terrore in Unreal Engine 5 nel nuovo gameplay trailer

Paranormal Tales è uno dei giochi mostrati al Future Games Show Spring Showcase 2023, l'inquietante horror in Unreal Engine 5 si ripresenta al pubblico con un gameplay trailer che punta tutto sul realismo estremo.

Il gioco viene definito dai suoi creatori come un "horror di nuova generazione" realizzato con l'Unreal Engine 5, Paranormal Tales riprende il filone alla base di progetti come Paranormal Activity, Blair Witch Project, Outlast e Resident Evil 7 Biohazard, facendo largo uso di bodycam, smartphone ed action cam per riprendere l'azione.

Il nuovo trailer con sequenze di gameplay mostra non solo un bosco dall'aria tutt'altro che sicura ma anche l'interno di una casa abbandonata, ma che in realtà sembra popolata da figure non proprio amorevoli, tra cui spettri e personaggi paranormali proveniente da una dimensione spirituale.

Paranormal Tales ha fatto parlare di se nei mesi scorsi per il suo comparto tecnico di assoluto spessore, oltre che per le sezioni di gameplay che hanno mostrato soluzioni forse non troppo originali ma di sicuro impatto. Il gioco è ancora in fase di sviluppo e il lancio è previsto entro la fine dell'anno, per il momento solo su PC, anche se una data di uscita non è ancora stata comunicata. Potete però aggiungere Paranormal Tales alla lista dei desideri di Steam