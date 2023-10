Che fine ha fatto Parasite Eve? Andiamo alla riscoperta della storica serie Square Enix

Il nome di Parasite Eve ricorre ciclicamente nei discorsi intavolati dalla community sulle serie Square Enix dimenticate nel tempo e, più in generale, sui videogiochi del passato che vorremmo veder risorgere su PC e piattaforme di questa generazione.

Partiamo allora dalle origini di Parasite Eve per riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi fino all'ormai lontano 1995, tre anni prima dell'esordio sul mercato del primissimo videogioco della serie. Forse non lo sapete, ma il survival horror di stampo ruolistico che avete tanto amato su PlayStation altri non era che la trasposizione interattiva del romanzo omonimo di Parasite Eve scritto da Hideaki Sena.

Il plot narrativo steso da Takashi Tokita con il contributo dello stesso Sena per concretizzare la visione del videogioco di Parasite Eve nel 1998 sulla prima, leggendaria console PlayStation trae spunto proprio dal romanzo del '95 e dalla simbiogenesi, il termine utilizzato in ambito scientifico per descrivere la fusione di due organismi separati e i processi biologici che portano alla formazione di un singolo organismo.

Al netto delle critiche alla trama che furono mosse al tempo dalla stampa videoludica (soprattutto in Occidente), Parasite Eve ottenne un buon successo commerciale grazie all'ottimo comparto grafico e al sapiente mix tra elementi horror, GDR e sparatutto 'in stile Resident Evil', per tacere della folta schiera di appassionati della protagonista Aya Brea. Che fine ha fatto Parasite Eve?



Nel febbraio del 2019, l'ente britannico preposto alla registrazione dei brevetti ottemperò alla richiesta presentatagli da Square Enix di registrare nuovamente il marchio di Parasite Eve, un 'dettaglio' che spinse gli appassionati a sperare nel ritorno della serie. Da allora, purtroppo, non ci sono stati ulteriori indizi su possibili sequel, remake o remaster della serie culto con protagonista Aya Brea su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch... eccezion fatta per un secondo marchio registrato da Square Enix con rimandi a Parasite Eve.

Esattamente un anno fa, ovvero nell'ottobre del 2022, il publisher e sviluppatore nipponico riuscì infatti ad assicurarsi i diritti per lo sfruttamento commerciale in ambito videoludico del marchio di 'Symbiogenesis': esatto, il medesimo processo scientifico su cui si basa la serie ideata da Hideaki Sena!

Ripensando alle 'origini letterarie' di Parasite Eve, ci ritorna in mente la frase che era solita pronunciare Agatha Christie nell'affermare che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova": chissà, magari tra qualche mese riceveremo un terzo 'segnale' sul ritorno di Parasite Eve. Nel frattempo, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo e condividere i vostri ricordi sulla serie di Parasite Eve con il resto della community di Everyeye.