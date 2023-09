Parasite Eve: un cosplay di Aya Brea reclama il ritorno della serie

Il metaverso artistico Symbiogenesis aveva illuso gli appassionati, convinti che Square Enix stesse per dare nuova vita a Parasite Eve. La saga con protagonista Aya Brea manca dal mercato da ormai più di un decennio, da quando su PSP venne pubblicato The 3rd Birthday, quello che al momento è l'ultimo capitolo uscito della serie.

Parasite Eve potrebbe essere ancora nei piani di Square Enix, anche se le ultime dichiarazioni sul franchise risalgono a ormai diverso tempo fa. Per Yoshinori Kitase, director del remake di Final Fantasy 7, non sfruttare le potenzialità e i personaggi di Parasite Eve sarebbe uno spreco e chissà che una volta conclusa la compilation di FF7 non sia proprio lui a occuparsi del rilancio del brand. A ogni modo, il titolo pubblicato originariamente nel 1998 su PlayStation resta ancora impresso nel cuore dei fan. Aya Brea è stata infatti un simbolo, una delle più amate eroine femminili della prima console Sony e dei videogiocatori anni Novanta.

La cosplayer italiana Milena Vigo, in arte Morrigan Lynx, ci riporta nell'universo narrativo del titolo survival horror fantascientifico di Capcom al fianco della bionda eroina protagonista. In questo cosplay di Aya Brea da Parasite Eve rivediamo la giovane poliziotta in possesso di poteri paranormali in diverse pose, con la pistola in mano e con indosso un body nero di pelle e un paio di jeans strappati.