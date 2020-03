Parasite Eve nei piani di Square Enix? Parla il produttore di Final Fantasy 7 Remake

L'attesa è stata lunga, ma tra poco più di un mese Final Fantasy 7 Remake arriverà finalmente sugli scaffali di tutto il mondo. Subito dopo, il team si metterà al lavoro sulla seconda parte, ma la fitta agenda non ha impedito a Yoshinori Kitase - director dell'originale e produttore del remake - di dire la sua su un altro celebre franchise della compagnia nipponica.

Nel corso di un'intervista con il wrestler giapponese Kenny Omega realizzata per il canale YouTube ufficiale di Square Enix, è stato tirato in ballo nientepopodimeno che Parasite Eve. Durante la chiacchierata, Omega ha fatto notare che Kitase ha lavorato come produttore per The 3rd Birthday, gioco che ha visto la luce nel 2010 su PSP e che rappresenta, ad oggi, l'ultimo capitolo della serie. A tal proposito, Kitase ha affermato che sarebbe davvero un peccato non riutilizzare in qualche modo i personaggi di Parasite Eve.

Nello specifico, ha dichiarato: "I personaggi sono davvero profondi, specialmente Aya Brea. Non so se ci sono dei piani al momento, ma sarebbe davvero uno spreco non riutilizzarli". Nulla di certo, quindi, ma Omega ha fatto notare a sua volta che attualmente gli horror sono molto popolari, e che Parasite Eve, con i suoi elementi RPG, rappresenterebbe qualcosa di davvero unico nel panorama moderno. Non sappiamo se Square Enix stia davvero valutando l'idea di un remake o di un seguito di Parasite Eve, ma non possiamo fare a meno di concordare con Kitase e il wrestler. A voi piacerebbe?