Parasite Eve, sei tu? Square Enix registra il marchio Symbiogenesis

Non bastassero le sorprese offerteci da Konami e Capcom con il reveal di Silent Hill 2 Remake e il primo gameplay di Resident Evil 4 Remake, dal Giappone arrivano novità provenienti, questa volta, da Square Enix e Bandai Namco. I due publisher nipponici hanno registrato dei nuovi marchi per delle 'misteriose' IP.

Il valzer dei trademark viene aperto proprio da Square Enix: lo scorso 13 ottobre, l'azienda giapponese si è assicurata tutti i diritti videoludici per lo sfruttamento commerciale di 'Symbiogenesis'. Il termine in questione viene utilizzato in ambito scientifico per descrivere la fusione di due organismi separati e i processi biologici che portano alla formazione, appunto, di un singolo organismo. E qui viene il bello.

La simbiogenesi, infatti, altri non è che il processo su cui si basa la storia di Parasite Eve, iniziata con il romanzo omonimo del 1995 di Hideaki Sena e ripresa dall'allora Squaresoft con la serie di videogiochi esordita nel 1998.

Anche Bandai Namco, da par suo, ha depositato il 14 ottobre il nuovo marchio 'Dream Match'. Come giustamente ricorda il sempre attento Sal Romano sulle pagine di Gematsu, nel 2015 Bandai Namco lanciò sul mercato nipponico Famista Dream Match, un party game per sistemi mobile iOS e Android che, però, non riscosse il successo sperato dal publisher, tanto da deciderne la chiusura dei server nell'estate dell'anno successivo.

Non è chiaro, quindi, se il marchio Dream Match possa preludere o meno al ritorno di questa esperienza multiplayer in salsa arcade. Quanto a Symbiogenesis e alle possibilità per un ritorno di Parasite Eve nei piani di Square Enix, preferiamo soprassedere per non giocare con i sentimenti di chi attende da anni un nuovo capitolo di questa IP.