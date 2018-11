Parasite Eve, Square Enix registra il marchio in Europa: novità all'orizzonte?

Square Enix ha da poco registrato il marchio Parasite Eve. Come riportato dal database WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), il brand è stato presentato presso lo EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Che sia un preludio all'annuncio di novità per la serie?

Sino ad oggi, Parasite Eve conta tre episodi. L'esordio risale al lontano 1998, con la pubblicazione del primo capitolo della saga su Playstation. Il seguito, Parasite Eve 2, uscì sulla medesima piattaforma solo un anno dopo, nel 1999. Molto più lunga è stata invece l'attesa per un terzo episodio: The 3rd Birthday è infatti giunto su PSP a più di dieci anni di distanza dal suo predecessore.



Più recentemente, il brand Parasite Eve è ricomparso a seguito dell'annuncio da parte di Sony della line up completa della nuova versione "mini" della prima Playstation. L'edizione giapponese di Playstation Classic include infatti il primo capitolo della Saga. Il primo Parasite Eve è invece stato escluso dalla versione europea della mini-console Sony. Anche in virtù di questo, il fatto che Square Enix abbia deciso di registrare il marchio nel Vecchio Continente potrebbe rappresentare un indizio sulla volontà della Software House di rilanciare Parasite Eve anche in Europa. Ad ora non sono disponibili informazioni ufficiali da parte di Square Enix, perciò, per sapere se ci sono effettivamente novità all'orizzonte, non possiamo far altro che attendere.