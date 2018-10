Pare che Call of Duty: Black Ops 4 abbia qualche problema con lo schermo condiviso

Secondo alcuni esperti, la modalità coop a schermo condiviso di Call of Duty: Black Ops 4 non funziona come dovrebbe.

A sostenerlo è Tom Morgan di Digital Foundry che, dopo aver provato a giocare in compagnia di un collega di Eurogamer.net, ha parlato di alcuni problemi tecnici. Secondo Morgan il gioco, una volta attivato lo split-screen, inizierebbe a soffrire di un calo di qualità dal punto di vista grafico e pesanti cadute del framerate, che è pressoché perfetto quando si gioca da soli. Se volete quindi condividere l'esperienza con un amico mentre siete sullo stesso divano, sappiate che dovrete sottostare a questi piccoli problemi, ai quali si aggiunge anche la presenza di bande nere sullo schermo.

Oltre alla possibilità di giocare le modalità multiplayer e Blackout in due, è anche possibile partecipare in quattro ad una partita della modalità Zombi. Per farlo, tutti i giocatori dovranno effettuare il login con il proprio account e, nel caso di PlayStation 4, almeno uno dei partecipanti dovrà essere in possesso di un abbonamento attivo al PlayStation Plus.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net).