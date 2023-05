A quanto pare Xbox Series S può esaurire la VRAM e andare in crash

Xbox Series S costa poco e permette di eseguire i videogiochi dell'attuale generazione di console, ma i suoi limiti tecnici sono evidenti. A quanto pare, può anche esaurire la VRAM a disposizione mandando in crash la partita.

No, non ci siamo confusi, non stiamo parlando di un PC di fascia bassa, bensì proprio di Xbox Series S. Un utente di Reddit, mentre giocava a Borderlands 3, ha visto sua console andare più volte in crash restituendo il seguente messaggio di errore: "La memoria video si è esaurita durante il tentativo di allocare le risorse di rendering. Assicurati che la tua scheda video rispetti i requisiti di memoria minimi, prova ad abbassare la risoluzione e/o chiudere le applicazioni in esecuzione".

L'errore ha colto in contropiede sia il redditor sia gli utenti console, che a differenza dei colleghi che giocano su PC non sono certamente abituati a preoccuparsi di aspetti come la VRAM. "Questo accade in Borderlands 3 tutte le volte", ha spiegato l'utente, che ha anche condiviso uno screenshot. "Questo oppure un crash/freeze diretto. Per qualche ragione, gira bene su Series S fino a quando non succede queste. Ci sono stati diversi crash nelle sessioni più lunghe; sembra che Gearbox abbia fatto un pessimo lavoro di ottimizzazione. Su Xbox Series X gira bene, invece".



Il messaggio d'errore appare anche piuttosto fuori luogo, poiché non vediamo perché un utente console debba preoccuparsi della scheda video e della memoria che ha disposizione, dal momento che non può certamente essere sostituita. Le console non sono fatte per questo.

Xbox Series S, nonostante gestisca risoluzioni, framerate e dettagli più bassi rispetto alla sua sorella maggiore, ha già dimostrato di avere qualche problemino con la memoria quando, nel 2022, Microsoft si è vista costretta ad aumentarne il quantitativo a disposizione per gli sviluppatori.