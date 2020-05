Paris Games Week 2020 cancellata per l'emergenza Coronavirus

S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) ha annunciato che la Paris Games Week 2020 non si terrà a causa dell'emergenza Coronavirus. Inizialmente in programma dal 23 al 27 ottobre, l'evento è stato ora annullato.

Gli organizzatori fanno sapere come al momento non ci siano le condizioni per organizzare una fiera di tale portata: l'edizione 2020 della Paris Games Week, che segna il decimo anniversario dello show, è destinata dunque a saltare definitivamente. S.E.L.L. continuerà comunque a lavorare con sviluppatori e publisher con l'obiettivo di preparare la Paris Games Week 2021.

La fiera di Parigi si è imposta negli ultimi anni come interessante showcase europeo grazie alla partecipazione di nomi come Sony, Microsoft, Nintendo, Capcom, Activision, Ubisoft e di altre altre aziende di primo piano. Sony Interactive Entertainment ha spesso svelato proprio a Parigi interessanti novità con una conferenza organizzata a fine ottobre, quest'anno però le cose andranno diversamente.

Al momento non è chiaro se altri show Games Week (come la Milan Games Week) siano destinati a subire lo stesso destino, vi aggiorneremo non appena avremo dettagli in merito.