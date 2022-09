Paris Games Week 2022, la fiera è tornata: Xbox, Sony e Nintendo presenti!

Dopo una lunga assenza, è finalmente tempo di tornare ad accogliere la fiera francese: l'edizione 2022 della Paris Games Week è infatti ufficialmente confermata!

Gli organizzatori dell'evento parigino invitano appassionati e addetti ai lavori a raggiungere la capitale francese nel cuore dell'autunno, per condividere tante novità sul mondo dei videogiochi. La Paris Games Week 2022 aprirà i battenti il prossimo mercoledì 2 novembre e resterà operativa sino alla domenica 6 novembre 2022. Sin da ora, i videogiocatori interessati a prendere parte alla manifestazione possono acquistare i biglietti, in vendita esclusivamente tramite il sito ufficiale della Paris Games Week 2022.

Dopo la lunga assenza, la fiera europea sembra pronta a fare un ritorno in grande stile. I principali attori dell'industria videoludica hanno infatti già confermato la propria presenza all'evento. Quest'anno, la Paris Games Week potrà dunque contare sull'adesione di Nintendo, Sony e Microsoft. L'universo PlayStation, Xbox e Nintendo darà dunque mostra di sé sullo showfloor della manifestazione. Al momento, non si hanno tuttavia dettagli più precisi in merito ad eventuali conferenze dedicate ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC e - eventualmente - PlayStation VR2. Gli organizzatori della Paris Games Week 2022 promettono di condividere presto ulteriori dettagli!