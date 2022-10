Paris Games Week 2022 al via tra pochissimo: weekend quasi sold out

Con un ritorno annunciato ufficialmente lo scorso aprile, l'edizione 2022 della Paris Games Week si appresta a prendere il via, dopo un lungo periodo di stop forzato.

L'importante manifestazione videoludica europea aprirà infatti i cancelli il prossimo mercoledì 2 novembre, per poi protrarsi sino al successivo 6 novembre 2022. Per evitare sovraffollamenti e limitare i disagi, gli organizzatori della Paris Games Week hanno deciso di rendere disponibile l'acquisto dei biglietti per il pubblico esclusivamente online. Per quest'anno, dunque, non è prevista la possibilità di procurarsi un ingresso direttamente in loco a Parigi.

Le prevendite della Paris Games Week sono al momento ancora attive, ma il weekend si avvia verso l'esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori hanno infatti confermato che la giornata di sabato 5 novembre 2022 è già sold out. Resta invece ancora una parziale disponibilità per le restanti date di svolgimento della manifestazione parigina, che quest'anno sembra intenzionata a ritornare in grande stile. Sony, Nintendo e Xbox saranno presenti alla Paris Games Week con spazi dedicati al gaming su console, anche se al momento non sembrano essere previste conferenze da parte delle tre grandi aziende.



In attesa dell'avvio della manifestazione, sembra invece confermato l'imminente reveal di un terzo indizio sul nuovo gioco di Hideo Kojima.