Nel corso della conferenza di apertura dellaha annunciato tramite un trailer l'avventura narrativa, in sviluppo per Playstation 4.

Si tratta di un'avventura girata in live action la cui la trama sarà influenzata dalle nostre scelte. Osservando il filmato in apertura di notizia possiamo farci un'idea delle atmosfere e dei toni che caratterizzeranno la produzione. Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti futuri da parte degli organi ufficiali. Cosa ne pensate?