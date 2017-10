Nel corso del pre-show della conferenza diin occasione della, l'azienda giapponese ha annunciato tramite un filmato, shooter con visuale isometrica con meccaniche di gameplay a prima vista simili a quelle di Hotline Miami

In apertura di notizia potete osservare il primo trailer del gioco e farvi così un'idea della direzione artistica, del combat system e dell'atmosfera della produzione. Per il momento non sappiamo nient'altro di The Hong Kong Massacre: dopo aver condiviso il video i presentatori del pre-show hanno solamente confermato che il lancio è previsto nel corso del 2018.