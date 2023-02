Paris Hilton arriva su The Sandbox per un evento speciale di San Valentino

Dopo appena due giorni dall’annuncio della partnership tra The Sandbox e ZeptoLab, software house dietro iconici titoli mobile come Cut the Rope e Bullet Echo, Animoca Brands annuncia che a San Valentino nel Metaverso arriverà Paris Hilton con Parisland, avventura romantica ambientata su un’isola tropicale.

Questa esperienza inedita, che sarà disponibile esclusivamente in The Sandbox, renderà i giocatori parte di un reality show di incontri in-game condotto da Paris Hilton, nel quale essi dovranno interagire con cinque potenziali partner romantici. Dal 13 febbraio al 13 marzo 2023, i giocatori potranno entrare nell’isola e guadagnare ricompense speciali nell’intero processo che porterà alla ricerca del vero amore nel metaverso. Una volta completate tutte le missioni, i player potranno infine ballare tutta la notte con Paris Hilton che farà la DJ.

Cynthia Miller, che guida la strategia per il Web3 e il metaverso per 11:11 Media, ha spiegato: “Siamo entusiasti nel celebrare un altro viaggio nel metaverso: questa volta entreremo in The Sandbox con la missione di aiutare le persone a trovare l’anima gemella. Questo accordo segna un altro momento decisivo per Paris e 11:11 Media, mentre continuiamo a sviluppare esperienze innovative e interattive che consentono al pubblico di nuova generazione di connettersi con i brand e le celebrity”.

Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox, ha dunque aggiunto: “Non riesco a pensare a un modo migliore per rischiarare i mesi invernali di una romantica fuga di San Valentino nel metaverso sull’isola tropicale di Paris Hilton. Parisland offre una fuga da sogno verso spiagge assolate, romanticismo spensierato ed emozioni genuine mentre scopri e corteggi il tuo partner romantico e festeggi il lieto fine con un matrimonio in grande stile”.