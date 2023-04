Park Beyond: l'erede spirituale di Theme Park sorprende nel nuovo video gameplay

Il folle parco dei divertimenti di Park Beyond apre a giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e così Bandai Namco coglie l'occasione offerta dal nuovo video gameplay per mostrarci di che pasta è fatto l'editor dell'erede spirituale di Theme Park.

In sviluppo presso le fucine digitali di Limbic Entertainment, Park Beyond offre ai patiti del genere l'opportunità di creare e gestire il proprio parco dei divertimenti ideale. Il profondo editor integrato nel titolo non darà semplicemente accesso agli strumenti per costruire le attrazioni ma si premurerà di gestire ogni singolo aspetto del parco.

Starà quindi ai giocatori capire quali saranno le esigenze di visitatori e staff, per poi decidere quali negozi allestire, dove collocare le attrazioni più popolari per massimizzare i profitti e garantire la massima sicurezza di lavoratori e clienti.

Chi vorrà imbarcarsi in questa nuova esperienza strategica non dovrà fare altro che attendere fino al 16 giugno e acquistare Park Beyond su PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Chi desidera provare in anteprima il titolo e aiutare Limbic nel finalizzare lo sviluppo del simulatore di parchi di divertimento può registrarsi alla fase di Closed Beta Testing che si terrà il 9 maggio. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Park Beyond e i suoi folli parchi di divertimenti.