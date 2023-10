Park Beyond si espande con l'update 2.0: tante novità, tutte gratis

Park Beyond, il gioco di simulazione di parchi a tema firmato da Limbic Entertainment e pubblicato da Bandai Namco Europe, ha ricevuto oggi l’aggiornamento 2.0 per PC, che presto arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un trailer ci presenta brevemente tutte le novità.

L'update gratuito (qui potete recuperare la nostra recensione di Park Beyond) raccoglie i feedback della community e migliora vari aspetti del gioco per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco ottimale, come le performance, la telecamera, la costruzione delle montagne russe, il posizionamento degli oggetti e tanto altro.

L'estensione dei contenuti di Park Beyond avviene il 16 ottobre 2023 su PC e il 18 ottobre 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non avrà alcun costo.

Viene anche introdotta la piattaforma di condivisione “Parks and Prefabs” gestita attraverso mod.io, con cui i giocatori possono condividere le proprie creazioni, dalle decorazioni ai negozi, dalle giostre personalizzate agli interi parchi, con altri giocatori su tutte le piattaforme, tramite il menu “Community Content”.

E non finisce qui: l’aggiornamento 2.0 immette anche il primo mondo tematico per Park Beyond, Beyond eXtreme, ispirato alle atmosfere da sport estremi anni '90, corredato di due nuove missioni, intrattenitori pazzi, nuove giostre adatte ai più coraggiosi e tantissimi oggetti di scena pensati per fare, letteralmente, il botto.