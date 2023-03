Park Beyond: il folle parco dei divertimenti apre a giugno, ecco la data di uscita

Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment annuncia la data di uscita di Park Beyond: il nuovo simulatore di parchi di divertimento sarà disponibile dal 16 giugno 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il publisher ha aperto i preordini fisici e digitali in due diverse versioni, inoltre chiunque effettuerà il preorder otterrà un contenuto bonus speciale denominato Pac-Man Impossification Set che include alcuni oggetti tra cui giostre esclusive, negozi, animazioni e decorazioni.

Deluxe Edition Visioneer Edition (solo digitale)

Il gioco base in versione completa

Zombeyond Impossification Set

L’Annual Pass che include i prossimi 3 DLC

Bonus Annual Pass che include un set di vagoni bonus che darà accesso a cinque skin esclusive per i vagoni delle montagne russe

Collector's Edition Impossified Edition

Tutto quanto compreso nella Visioneer Edition

La versione fisica e digitale della Colonna Sonora creata da Olivier Derivière

La statuetta dell’Omnicar

Artbook

Poster

Cordino & badge

Il Beyond Seas Set

Inoltre, dal 9 al 19 maggio Park Beyond sarà in Beta, le registrazioni sono aperte a questo indirizzo, i partecipanti al Closed Beta Test sbloccheranno una skin dorata per l’Omnicar nel gioco completo. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra più recente anteprima di Park Beyond.