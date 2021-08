Park Beyond: un nuovo simulatore di parchi giochi per PS5, Xbox Series X|S e PC

Nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 condotta da Geoff Keighley è stato annunciato Park Beyond, un nuovo gioco di simulazione e gestione di parchi di divertimenti sviluppato dallo studio tedesco di Limbic Entertainment.

Concepito come un progetto esclusivamente next-gen in uscita nel 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Park Beyond inviterà i giocatori a costruire attrazioni e montagne russe con migliaia di combinazioni uniche e profonde meccaniche di gestione che espandono il genere su console e offrono al tempo stesso un nuovo tipo di esperienza agli utenti PC. Park Beyond avrà anche una modalità storia che offrirà l’opportunità di incontrare un vivace cast di personaggi, sia alleati sia nemici, che contribuiranno ad alimentare la leggenda dei videogiocatori nel settore dei parchi di divertimenti.

"Oggi siamo davvero emozionati di annunciare Park Beyond con Bandai Namco Entertainment Europe. Un titolo in cui abbiamo voluto combinare delle profonde meccaniche di gioco gestionali, una storia piena di colpi di scena, la creatività dei giocatori e la nostra idea unica di 'impossificazione' per dare vita a un’esperienza di gioco moderna e avvincente”, ha dichiarato Stephan Winter, CEO di Limbic Entertainment.

In cima e in calce a questa notizia trovate il trailer dell'annuncio e tanti screenshot tratti da Park Beyond, atteso per il 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC.