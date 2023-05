Park Beyond, è ufficiale: il gestionale di parchi divertimento avrà le mod su PC e console

Dopo aver celebrato la partenza della Beta di Park Beyond, Bandai Namco e Limbic Entertainment fanno una gradita sorpresa a tutti i giocatori: il nuovo gestionale di parchi divertimento vanterà il pieno supporto cross-platform alle mod su PC e console.

La collaborazione tra Bandai Namco e Mod.io darà a tutti i giocatori di Park Beyond l'opportunità di accedere alla popolare piattaforma di condivisione dei contenuti generati dagli utenti. Che si tratti di interi parchi o di singole attrazioni, gli utenti di Park Beyond potranno condividere e scaricare le creazioni degli sviluppatori amatoriali direttamente dalle schermate del gioco o tramite il portale di Mod.io.

L'accesso ai contenuti generati dagli utenti sarà attivo da agosto 2023, in modo tale che Limbic Entertainment possa garantirne la perfetta integrazione nel gioco. Il team di sviluppo promette inoltre di arricchire il titolo con molti altri contenuti tramite le espansioni del Season Pass e i DLC gratuiti previsti nel supporto post-lancio. Da questo agosto, i giocatori potranno aspettarsi un nuovo tema, 3 animatori, nuovi prefabbricati e oltre 50 oggetti inediti per lo scenario. A settembre saranno poi disponibili anche due moduli per la creazione delle montagne russe, seguiti da questo autunno dall'introduzione delle mappe sfida per mettere alla prova anche i gestori di parchi divertimenti più esperti. E questo, per tacere delle 'sorprese piratesche' in arrivo durante le festività di fine anno...!

A chi ci segue ricordiamo che la commercializzazione di Park Beyond è prevista per il 16 giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.