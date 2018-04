Parklife è la nuova espansione di Cities Skylines per PC

Paradox Interactive e Colossal Order hanno annunciato che Cities Skylines avrà una nuova espansione, Parklife. L’espansione renderà la tua città più vivace che mai, con nuovi e divertenti parchi, zoo e riserve naturali, che donano nuova linfa alle tue zone vuote con spazi verdi personalizzati

Parklife aggiunge nuove modalità per giocare con qualsiasi cosa: dalle montagne russe e i campeggi alle aiuole, le fontane e i fenicotteri. C'è anche un nuovo strumento per l'area parchi, cinque nuove mappe, nuovissimi asset e caratteristiche di level-up che incrementeranno il valore dei tuoi parchi nel gioco.

Parchi e attività ricreative: utilizza il nuovo strumento area parchi per creare parchi ovunque sia presente una zona vuota e nuovi servizi per la città come la manutenzione del parco, che aumenta la felicità e l'efficacia e aiuta i parchi a salire di livello.



Mattone su Mattone: personalizza la tua città con nuovi edifici e asset, tra cui una nuova linea di autobus turistici, nuovi edifici di servizio, nuove attrazioni come parchi di divertimento, riserve naturali, parchi cittadini e zoo. C'è anche un nuovo monumento regale, il Castello di Lord Chirpwick.



Via libera per tutti: per la prima volta in Cities: Skylines, puoi posizionare edifici accanto ai percorsi nei distretti del parco (non solo vicino alle strade). Gli oggetti possono essere posizionati ovunque all'interno delle aree del parco.



Zone vuote tra edifici: trasforma gli spazi vuoti tra i tuoi edifici in vivaci parchi e giardini.



Una passeggiata nel parco: tra i vari miglioramenti, personalizza i percorsi e fissa i prezzi dei biglietti per nuove passeggiate e visite turistiche.



Nuove Politiche: metti in atto tre nuove politiche cittadine e otto nuove politiche del parco per affrontare i rischi ricreativi come i fuochi d’artificio e l’etica sugli animali.



Country Road Radio: La nuova stazione comprenderà sei tracce strumentali e dieci canzoni con voci originali che comprendono Appalachian Folk, Bluegrass/Honky Tonk, Nashville Modern Country e Unplugged Country.



In aggiunta all’espansione a pagamento, Cities Skylines avrà anche un aggiornamento gratuito su PC, tra cui un nuovo panel turistico, alberi che riducono l’inquinamento, un aggiornamento della modalità fotocamera, nuovi modelli turistici e nuove funzionalità di modding, tra cui submeshmodding e un sistema di fotocamera migliorato in modo che gli utenti possano controllare la fotocamera attraverso gli script.