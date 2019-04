Parliamo di esclusive, nel panel moderato da Francesco Fossetti oggi al Comicon

La presentazione di Google Stadia e l'arrivo di servizi sempre più dedicati allo streaming e al gaming su Cloud, come Project xCloud o PlayStation Now, hanno chiaramente tracciato una linea per quello che sarà presumibilmente il futuro dei videogiochi.

E in un futuro in cui si parla di "console unica", di gioco in streaming su qualsiasi tipo di dispositivo, fisso o portatile che sia, e in cui il digitale la farà sempre più da padrona, ci sarà ancora spazio per le esclusive?

Fino a questo momento infatti, uno degli strumenti per scegliere su quale console puntare, erano proprio queste ultime: il consumatore andava dove c'era la maggioranza dei giochi a cui era interessato. Ma questo modello avrà senso anche in futuro?

Ne parliamo insieme al nostro Francesco Fossetti, che oggi pomeriggio modererà un panel a riguardo, al Napoli Comicon 2019. L'appuntamento durerà un'ora e mezza, e si terrà dalle 14 alle 15.30 proprio nell'area videogiochi della Mostra d'Oltremare, dove si svolge la manifestazione annuale. Non mancate!

E non è l'unico appuntamento interessante dedicato ai videogiochi: proprio stamattina infatti, sempre il Fossa terrà un altro panel dove si parlerà di disinformazione nei videogame, ad esempio. Date un'occhiata al programma del Comicon 2019 per conoscere tutti gli eventi a tema videoludico dell'importante fiera partenopea.