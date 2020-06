The Last of Us 2 commentato da Salvatore Esposito, Fru e Matteo Bordone

Dopo aver assistito alla chiacchierata tra Fru e Francesco Fossetti su The Last of Us 2, il terzo appuntamento organizzato da PlayStation Italia per celebrare l'uscita del kolossal di Naughty Dog su PS4 vede per protagonisti l'attore Salvatore Esposito, Gianluca Fru dei The Jackal e il giornalista videoludico Matteo Bordone.

L'appuntamento, che segue quelli a cui abbiamo partecipato attraverso le pagine del canale Twitch di Everyeye, vede il dinamico trio conversare sugli elementi che caratterizzano maggiormente il capolavoro post-apocalittico di Neil Druckmann e scambiarsi opinioni sul setting narrativo, sulle emozioni suscitate dalla storia e, naturalmente, sulla grafica e sul gameplay di TLOU 2.

Sempre nella giornata di oggi, PlayStation Italia ha lanciato un contest su The Last of Us Parte 2 con la cantante Annalisa per celebrare l'uscita dell'avventura di Ellie in esclusiva su PS4 assieme a tutti gli appassionati che attendevano da anni questo importante momento.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Last of Us 2 e un approfondimento sul review bombing su Metacritic (l'ennesimo di una lunga serie di iniziative portate avanti da una fetta di contestatori) che sta interessando il titolo sul noto aggregatore di recensioni internazionali.