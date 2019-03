Parte la prima Stagione di Trials Rising: video e dettagli sulla nuova espansione

I vertici di Ubisoft e gli autori finlandesi di RedLynx celebrano l'apertura della prima Stagione di Trials Rising con un video che anticipa i contenuti di questo evento e del DLC Sixty Six, il primo contenuto aggiuntivo collegato all'Expansion Pass di questo funambolico arcade racer per PC e console.

Come possiamo intuire scorrendo le scene di gioco immortalate in questo filmato e nelle immagini esplicative che trovate in calce all'articolo, la prima Stagione di Trials Rising sarà strutturata in divisioni per consentire agli appassionati di scalare una classifica multiplayer con lo scopo di ottenere tutti e cinque i pezzi del set della tuta Golden Cowboy.

La Stagione 1, legata ai piani post lancio di Ubisoft delineati dal colosso videoludico francese prima dell'uscita di Trials Rising, si protrarrà fino alla fine di maggio e ci permetterà di ottenere nuovi oggetti per la personalizzazione estetica del nostro pilota digitale e delle casse di equipaggiamento aggiuntive. Il punto focale della stagione sarà rappresentato da Sixty Six, la prima espansione di Trials Rising che uscirà ad aprile in concomitanza con l'evento pasquale.

All'interno del DLC troveremo delle attività aggiuntive e degli ulteriori elementi per la customizzazione del proprio alter-ego, oltre a delle casse di equipaggiamento e un completo da coniglietto pasquale. Sixty Six sarà disponibile a partire dal 16 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: a questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra e, qualora non l'aveste ancora letta, alla nostra recensione di Trials Rising a cura di Matteo Mangoni.