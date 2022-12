Partite dei mondiali simulate con FIFA 23 ed eFootball: la nuova frontiera dello streaming

Alcuni canali YouTube stanno approfittando della febbre per i mondiali del Qatar per racimolare tante visualizzazioni in breve tempo e con pochissimo sforzo. Come? Trasmettendo delle partite simulate in FIFA 23 ed eFootball con il giusto tempismo.

Come confermato da Google Trends, in queste settimane le ricerche relative alla Coppa del Mondo di calcio sono schizzate alle stelle. Tra i termini più ricercati figura "World Cup stream", il quale viene digitato da tutte quelle persone che desiderano guardare le partite in streaming sul web. Alcuni furbetti hanno ben pensato di intercettare queste ricerche offrendo agli interessati dei contenuti farlocchi, ossia delle partite simulate in FIFA 23 ed eFootball che di vero hanno solo i nomi delle squadre e l'orario della messa in onda. Poco sorprendentemente, il trucchetto sta funzionando più che bene.

Come evidenziato dal sito vietnamita VNExpress, alcuni video stanno riuscendo ad attirare centinaia di migliaia di spettatori. Il canale YouTube Minute90Kplu, nello specifico, ha collezionato ben 214 mila visualizzazioni con una partita finta tra Marocco e Spagna mandata in streaming ieri 6 dicembre durante il match vero e proprio, che ricordiamo essere stato vinto in maniera inaspettata dalla compagine nordafricana. La fake Ecuador-Senegal di otto giorni fa è arrivata addirittura a 258 mila visualizzazioni! Le chat di queste dirette sono poco animate, per non dire deserte, quasi sicuramente perché la stragrande maggioranza degli spettatori, una volta resasi conto della finzione alla quale sta assistendo, sceglie saggiamente di chiudere e dirigersi altrove.

Di tanto in tanto, però, la magia riesce a reggere un po' di più: succede quando a guardare sono persone con connessioni lente che non possono accedere alle risoluzioni più alte. Provate ad abbassare la qualità a 240p o 360p, il confine tra finzione e realtà diventa leggermente più sfocato. Certo, le animazioni spigolose e ripetitive tipiche di una simulazione virtuale difficilmente riescono ad ingannare un occhio attento, ma uno spettatore vietnamita ha ammesso di aver capito il trucchetto solamente dopo aver visto un primo piano di un giocatore.

Non sono mica solo i vietnamiti ad utilizzare questo schema. PC Gamer ha colto in flagrante pure il canale inglese Football Live, il quale conta la bellezza di 1,25 milioni di iscritti, oltre a tanti youtuber sparsi in giro per la piattaforma streaming di Big G. Cosa ci guadagnano a fare ciò? Beh, molti di questi video vengono immediatamente interrotti da inserti pubblicitari, i quali garantiscono qualche introito ai proprietari dei canali. Anche se nessuno spettatore ci rimane a lungo, il numero dei singoli contati è molto alto e probabilmente qualche soldino si riesce a tirare su.