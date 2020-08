Partnership NEOM: gli Astralis in polemica, in procinto di lasciare gli eventi Blast

L'entrata di NEOM nel settore esport con le partnership relative al campionato europeo di League of Legends e agli eventi del tournament organizer Blast continua a far discutere.

Riot Games ha fatto un repentino dietrofront a poche ore dall'annuncio, ravvedimento innescato dalla sollevazione dell'intera community di League of Legends. Dal canto suo Blast non si è espressa, continuando per la propria strada.

Ora, però, pare che gli Astralis siano entrati in aperta polemica con il tournament organizer e stiano minacciando di ritirare la squadra dagli eventi BLAST CS:GO, proprio a causa della partnership con il progetto dell'Arabia Saudita NEOM.

Il CEO dell'org Anders Horsholt ha dichiarato al portale Politiken.dk che l'accordo in questione è "inaccettabile" e ha condannato la partnership con l'Arabia Saudita, sottolineando che "gli esport sono e devono essere per tutti".

"Vogliamo sempre risolvere questo tipo di problema direttamente con i nostri partner e dare loro una giusta possibilità di risolvere nel modo giusto", ha detto Hørsholt. "Allo stesso tempo, tuttavia, abbiamo chiarito che non possiamo in alcun modo partecipare a un contesto in cui il nostro brand, giocatori o partner siano collegati con iniziative di questo tipo, e naturalmente ci aspettiamo che Blast trovi una soluzione".

Da quando Blast ha annunciato l'accordo di partnership, tutti si sono schierati contro tale decisione. Molti team si sono fatti avanti e creato un fronte comune per osteggiare il proseguimento di tale accordo.

A livello pratico, se Blast dovesse portare a termine la sua partnership, la dichiarazione di Horsholt significherebbe che Astralis potrebbe mancare dagli eventi futuri.

Sarebbe un duro colpo per l'organizzatore, visto che quegli eventi sono stati a lungo associati ad Astralis e la squadra è stata una grande attrazione per il pubblico.

Il pubblico e le figure di spicco del settore hanno tutti contestato tali accordi, osteggiando principalmente la posizione e le azioni dell'Arabia Saudita contro la comunità LGBT.

Astralis dunque aspetterà di vedere se Blast troverà una soluzione a questa situazione che coinvolge NEOM, ma l'inerzia della compagnia potrebbe portare la squadra danese a saltare i prossimi eventi.