Partono i Saldi di Bethesda su GOG.com: previsti sconti fino al 75% su tanti giochi PC

I profili social di GOG.com, il negozio digitale di CD Projekt specializzato nella vendita di titoli senza DRM, ci informano della partenza ufficiale dei Saldi di Bethesda, un'iniziativa promozionale che offre degli sconti fino al 75% sul prezzo di listino abituale di una vasta gamma di giochi PC della compagnia.

Per tutta la durata del Bethesda Publisher Sale di GOG.com, lo store di CD Projekt darà ampia visibilità ai videogiochi dell'azienda statunitense per consentirci di risparmiare diverse decine di euro nell'acquisto dei titoli e dei bundle più importanti della casa di Rockville.

Tra i giochi e i pacchetti di contenuti che rientrano nell'iniziativa, citiamo la Complete Edition di Dishonored, Fallout New Vegas Ultimate Edition, Wolfenstein The Two Pack (un bundle che contiene The New Order e The Old Blood), e la Game of the Year Edition di The Elder Scrolls 3 Morrowind.

La nuova tornata di offerte di GOG.com è già attiva da oggi, lunedì 17 febbraio, e lo rimarrà fino alla giornata di lunedì 24 febbraio. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che nel corso della seconda metà del mese assisteremo ai Bethesda Game Days, con degli eventi mediatici dedicati all'espansione Wastelanders di Fallout 76, al lancio di DOOM Eternal e a tanto altro.