Partono i Saldi del Black Friday sul Bethesda Store: sconti fino al 75% su giochi e DLC

I canali social di Bethesda ci comunicano che il colosso videoludico statunitense ha dato ufficialmente inizio ai Saldi del Black Friday sullo Store ufficiale, con sconti fino al 75% sull'intero catalogo di giochi, espansioni maggiori e pacchetti aggiuntivi della compagnia.

Le offerte del Black Friday a tema Bethesda, come anticipato, riguardano tutti i titoli e i DLC della compagnia e abbracciano il terzetto di piattaforme composto da PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tra le occasioni più ghiotte di risparmio, citiamo a titolo di esempio i forti sconti su RAGE 2 (proposto a 19,80 euro invece che a 58,99 euro), su DOOM (6 euro), Fallout 76 (19,99 euro), Wolfenstein 2 The New Colossus (18 euro), Fallout 4 (9 euro), Prey in edizione Digital Deluxe (10 euro), Dishonored 2 (anche qui, a 10 euro) e The Elder Scrolls Online Elsweyr (19,80 euro). Estremamente interessanti sono poi le offerte legate ai grandi classici di Bethesda, come sulle GOTY di TES Morrowind e Oblivion (a 4,50 euro ciascuna), così come su Fallout 3 GOTY e Fallout New Vegas Ultimate Edition (entrambe proposte a 6 euro).

L'iniziativa promozionale di Bethesda è già attiva e lo sarà fino a lunedì 2 dicembre, ossia fino all'arrivo del Cyber Monday e, presumibilmente, di una seconda tornata di offerte che coinvolgerà i singoli giochi e i DLC dell'azienda americana sui negozi e sugli store digitali più disparati.