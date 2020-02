Partono i Saldi Origin con sconti fino all'85% su tantissimi giochi EA

Le alte sfere di Electronic Arts lanciano ufficialmente i Saldi Origin di febbraio 2020: la nuova iniziativa promozionale del colosso videoludico statunitense ci consente di ottenere degli sconti fino all'85% su tantissimi giochi EA.

La nuova tornata di offerte coinvolge tutti i principali videogiochi della compagnia americana. Il negozio digitale di Origin permette così a tutti i suoi iscritti di risparmiare diverse decine di euro nell'acquisto dei titoli più recenti e dei giochi del passato.

All'interno dei Saldi Origin di febbraio troviamo infatti l'avventura sci-fi di Respawn Star Wars Jedi Fallen Order, il simulatore calcistico FIFA 20, la versione speciale di Apex Legends con Doppio Pack Lifeline e Bloodhound e The Sims 4.

Tra gli altri giochi in sconto, citiamo poi Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5, Need for Speed Heat e Anthem, il controverso progetto di BioWare che subirà delle profonde modifiche in futuro per superare i problemi che hanno caratterizzato il titolo sin dal suo arrivo su PC e console.

I nuovi Saldi di Origin sui giochi di Electronic Arts sono già attivi da oggi, giovedì 20 febbraio, e lo rimarranno fino alla sera di martedì 3 marzo. In calce alla notizia trovate il link al portale di Origin da cui potrete scorrere la lista completa dei giochi, dei pacchetti aggiuntivi e delle espansioni che rientreranno nell'iniziativa di EA.