Partono i Super Saldi di Nintendo eShop: 1500 giochi Switch in sconto, da LEGO a Zelda

Come preannunciato nei giorni scorsi dalla casa di Kyoto, alle ore 15:00 di oggi giovedì 9 giugno sono ufficialmente iniziati i Super Saldi di Nintendo eShop, una grande promozione che coinvolgerà oltre 1500 videogiochi Switch con sconti fino al 67%.

In questa nuova tornata promozionale organizzata da Nintendo è perciò possibile risparmiare sull'acquisto di tantissimi videogiochi per la famiglia di console Switch, dalle esclusive più iconiche ai kolossal multipiattaforma, passando per i non meno importanti titoli indie.

Tra i titoli che rientrano nei nuovi Super Saldi dell'eShop, troviamo ad esempio The Legend of Zelda Link's Awakening, Hades, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Cuphead, Monster Hunter Rise, New Pokemon Snap e Dark Souls Remastered.

New Pokémon Snap a 39,99 €

The Legend of Zelda: Link's Awakening a 39,99 €

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker a 47,99 €

Dark Souls: Remastered a 19,99 €

Among Us a 3,21 €

Monster Hunter Rise a 29,99 €

Hades a 14,99 €

Cuphead a 13,99 €

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99 €

Sonic Mania a 9,99 €

Luigi's Mansion 3 a 39,99 €

In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Nintendo con l'elenco completo dei titoli che rientrano nei Super Saldi dell'eShop. Le offerte termineranno ufficialmente alle ore 23:59 di domenica 19 giugno, eccezion fatta per Monster Hunter Rise: il capolavoro action ruolistico di Capcom potrà essere acquistato in sconto del 50% fino al 26 giugno, un'occasione unica per recuperare il gioco su Switch in vista del lancio a fine mese dell'attesissima espansione MH Rise Sunbreak.