Party Animals arriva su PC e Xbox nel 2023: cuccioli alla riscossa nel video dei TGA

Gli eroi 'pupazzosi' di Party Animals si danno alla pazza gioia nella nuova clip condivisa dal team di Recreate Games nel corso dei Game Awards 2022 per preannunciarne l'arrivo nel 2023 su PC e Xbox, con approdo dal day one nel catalogo del Game Pass (stando a quanto promesso dagli sviluppatori durante l'E3 2021).

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Party Animals è un party game 'a vocazione fisica' che pesca a piene mani da un genere che ha come esponenti Fall Guys, Gang Beasts e Human Fall Flat.

Le arene digitali di Party Animals vedranno i giocatori indossare idealmente dei costumi di cuccioloni per spingere gli avversari verso gli angoli della mappa per lasciarli cadere nel vuoto. I ragazzi di Recreate Games promettono di offrire un ampio ventaglio di modalità, ciascuna delle quali proporrà sfide uniche a tempo e a punteggio da completare da soli o collaborando con gli altri 'pupazzi pazzi'.

La commercializzazione di Party Animals è prevista nel corso del prossimo anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass.