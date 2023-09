Party Animals: server pieni e non si può giocare offline, è boom di recensioni negative

Party Animals è partito con buone recensioni, ma sembra che il peso del successo lo stia ora schiacciando. Poiché i server sono pieni e non c'è possibilità di giocare offline hanno iniziato a fioccare le recensioni negative da parte degli utenti arrabbiati.

Party Animals è disponibile soltanto da poche ore e, dopo essere partito con il piede giusto, sembra sia inciampato su una buccia di banana: lunghe code e l'impossibilità di giocare offline.

I server pieni sono da un certo punto di vista un indicatore positivo, denotando un'ottima affluenza da parte dei giocatori, ma la saturazione sta molto probabilmente a indicare che il team di Recreate Games aveva sottostimato la quantità d utenti che sarebbero accorsi.

Questo ha portato a lunghe code per giocare, che non solo hanno mandato in tilt i server stessi, ma hanno generato un crescente malcontento nella community che è culminato in una serie di recensioni negative per il titolo.

Mentre alcuni lamentano che nella descrizione ufficiale del gioco venga menzionato che si può giocare anche offline, quando così non è, altri scrivono che il problema sta rientrando e che presto sarà possibile tornare a divertirsi su Party Animals. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, sperando che nel frattempo la situazione venga risolta.