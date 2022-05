Party Animals uscirà nel 2022 su PC e Xbox Game Pass? Ne parlano gli sviluppatori

A quasi un anno di distanza dal reveal trailer di Party Animals, i vertici di Recreate Games ribadiscono la propria intenzione di lanciare nel 2022 la loro frizzante esperienza multiplayer in sviluppo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, destinata ad approdare al day one su Game Pass.

Nel primo DevLog condiviso dagli autori di questo party game ispirato a Gang Beasts, Human Fall Flat e Fall Guys, il team di Recreate Games sottolinea che "abbiamo avuto dei problemi di comunicazione e dovuto far fronte a una minore efficienza nello sviluppo da quando abbiamo aumentato sensibilmente gli sviluppatori del team di Shanghai. D'ora in avanti organizzeremo riunioni frequenti e renderemo più efficiente l'intera filiera di sviluppo per evitare ogni problema".

I vertici di Recreate Games sostengono di aver triplicato il numero di sviluppatori al lavoro su Party Animals per garantirne il lancio nel corso del 2022. L'ampliamento dell'organico, e le difficoltà riscontrate nel lavoro in remoto, hanno però "trasformato la produzione del titolo in una sorta di inferno, un termine che viene spesso utilizzato da Tesla Motors per riferire un'espansione repentina della propria capacità produttiva. Lo stesso è capitato a CD Projekt, a Rockstar e ad altri studi affermati, quindi potete immaginare quanto sia difficile per noi. Contiamo comunque di rispettare la promessa del lancio di Party Animals nel 2022, ma potrebbero esserci dei ritardi dovuti alle tempistiche richieste dal controllo qualità e dal processo di approvazione del gioco".