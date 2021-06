Party Animals uscirà gratis su Game Pass: cuccioli alla riscossa nel video dell'E3 2021

I ragazzi di Recreate Games provano a strappare un po' di visibilità mediatica al reveal della data d'uscita di Starfield e al video d'annuncio di Forza Horizon 5 riempiendo di cuccioloni il palco digitale dello show E3 di Xbox e Bethesda con il simpatico trailer di Party Animals.

Il progetto di Party Animals pesca a piene mani dall'ormai consolidata tradizione dei party game "a vocazione fisica", un genere che annovera fenomeni videoludici estremamente popolari come Fall Guys, Gang Beasts e Human Fall Flat.

Nelle arene digitali di Party Animals, lo scopo dei giocatori è infatti quello di afferrare gli avversari e spingerli verso gli angoli della mappa per lasciarli cadere nel vuoto, ma non mancheranno anche altre modalità più "creative" che vedranno gli utenti competere per raggiungere l'obiettivo fissato da specifiche attività a tempo e a punteggio.

Il trailer dell'E3 fissa per il 2022 la finestra di lancio di Party Animals su Xbox One e Xbox Series X/S. Sin dall'uscita, il titolo approderà nel catalogo digitale di Xbox Game Pass e potrà essere fruito sia su console che su sistemi mobile tramite il servizio Xbox Cloud Gaming. Oltre al video che campeggia a inizio articolo, in calce alla notizia trovate anche una galleria immagini con tante scene che ritraggono le ambientazioni e i paffuti protagonisti di questo party game.