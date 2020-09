Party chat tra PS5 e PS4: nuovi rumor confermano la funzionalità

C'è ancora molto da scoprire sulle feature di PlayStation 5 sul suo sistema operativo e, in attesa che vengano fuori nuovi dettagli, uno degli insider più conosciuti sembra confermare l'arrivo dei party cross-gen.

A confermarlo è Tidux, personaggio molto popolare nel mondo PlayStation le cui previsioni non sono affidabili al 100%. In uno degli ultimi tweet dell'insider si legge quella che sembra essere una voce di un elenco, possibilmente della prossima versione dell'applicazione ufficiale PlayStation, nella quale si citano party cross-gen tra PS4 e PS5. Purtroppo Tidux si è limitato a pubblicare questo breve estratto di un changelog senza aggiungere alcun commento, lasciando quindi il dubbio sulla sua provenienza. Per chi non lo sapesse questa funzionalità è molto richiesta dagli utenti, dal momento che sono in molti ad essere preoccupati che con il passaggio alla prossima generazione non sarà più possibile comunicare tramite la console con gli amici che hanno deciso di ritardare l'acquisto di PS5 e continuare a giocare su PlayStation 4.

Vi ricordiamo che nel corso del fine settimana dovrebbero spuntare online i primi hands on di PlayStation 5 di alcuni influencer giapponesi, i quali potrebbero finalmente mostrarci il sistema operativo della console Sony.



Aggiornamento: pare che queste informazioni provengano direttamente da un leak di un utente Reddit, il quale ha estratto i dettagli citati sopra dal codice sorgente del sito web ufficiale del PlayStation Store.