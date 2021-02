Pascal's Wager Definitive Edition arriva su Steam il 12 marzo

Il publisher Giant Global e lo sviluppatore TipsWorks hanno annunciato che Pascal's Wager: Definitive Edition arriverà su Steam il prossimo 12 marzo. Si tratta della versione completa dell'Action/RPG con meccaniche Soulslike arrivato su sistemi iOS e Android nel corso del 2020.

Pascal's Wager Definitive Edition include tutti i contenuti scaricabili già disponibili su sistemi Mobile, tra cui l'espansione The Tides of Oblivion e la nuova modalità di gioco Into the Dark Mist. Sono compresi anche i costumi DLC per i protagonisti del gioco. Su PC è supportata la risoluzione in 4K e sono assicurati frame rate stabile, visuali migliorate, proporzioni ultrawide e controlli completamente personalizzabili. Acquistando in anticipo il gioco si avrà inoltre uno sconto del 10% e la possibilità di ottenere gratuitamente la colonna sonora del gioco fino al 26 marzo.

La pagina Steam di Pascal's Wager Definitive Edition ci descrive la produzione come un Action/RPG dalle atmosfere dark fantasy e con meccaniche di gioco hardcore per soddisfare i palati i più esigenti, ma è anche presente una modalità casuale per venire incontro alle esigenze dei giocatori in cerca di una sfida più leggera. Il gioco ci mette nei panni di una Guida intenzionata a scoprire i misteri dietro la foschia oscura che affligge la terra di Solas. Nel corso dell'avventura si prende il controllo di cinque personaggi ben differenziati tra loro per stili di combattimento, affrontando aggressivi boss e creature oscure.