Pasqua 2024: arriva l'uovo PlayStation e Kit Kat. La sorpresa? Un voucher PS Plus Premium

PlayStation Italia ha annunciato una partnership con Kit Kit per il lancio dell'uovo di Pasqua PlayStation, disponibile in due diversi gusti e presto in vendita in tutti le principali catene italiane delle grande distribuzione, al prezzo consigliato di 8,49 euro.

Due le varianti disponibili, la prima al gusto cioccolato al latte con wafer croccante mentre la seconda al gusto caramello. Sony fa sapere che "ogni uovo sarà avvolto da un pack innovativo che riflette l’estetica distintiva dei due brand" inoltre all'interno di ogni uovo sono presenti due sorprese, ovvero il KitKat Bunny (coniglietto di cioccolato e wafer) e un voucher per riscattare una settimana di abbonamento a PlayStation Plus Premium, utilizzabile per sette giorni senza alcun costo e senza obbligo di rinnovo.

Inoltre, sottolinea PlayStation, fino al 31 maggio con ogni uovo Kit Kat e PlayStation "è possibile partecipare al concorso che mette in palio 10 console PlayStation 5 Slim. Coloro che, all’interno dell’uovo, troveranno l’esclusivo Golden Ticket, si aggiudicheranno la console."

Non è la prima volta che PlayStation Italia stringe una collaborazione con aziende dolciarie, al 2021 risale il lancio Ringo PlayStation Edition, i celebri biscotti Ringo in una versione speciale con i simboli PlayStation (quadrato, cerchio, triangolo e croce) in rilievo sulla pastafrolla.