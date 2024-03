Pasqua 2024: che sorprese ci sono nell'uovo di Mario Kart da 220 grammi?

Anche quest'anno a Pasqua, torna l'uovo di Mario Kart: Kinder Gransorpresa in formato 220 grammi contiene sorprese dedicate al celebre gioco di corse Nintendo... ma cosa possiamo trovare nelle uova di Pasqua 2024 di Mario Kart? Facciamo chiarezza.

Sull'uovo, ovviamente, nulla da dire, la bontà del cioccolato Kinder la conosciamo tutti e il Kinder Gransorpresa è da anni una istituzione per la Pasqua di grandi e piccini. L'uovo di cioccolato in formato maxi 220 grammi è disponibile anche in versione Mario Kart con quattro diverse sorprese:

Go-Kart Mario

Go-Kart Toad

Go-Kart Luigi

Go-Kart Yoshi

Quattro personaggi con il relativo Go-Kart, un cartoncino che simula una pista e diversi ostacoli da evitare, oltre ad un foglietto di adesivi sagomati raffiguranti Mario, Luigi e Donkey Kong. Non si tratta di veicoli motorizzati ma in ogni caso il loro fascino non viene certo scalfito da questo dettagli e anzi... che bello sarebbe riuscire a collezionare tutti e quattro le sorprese? State attenti a non fate indigestione di uova, però!

Restando in tema di uova vi segnaliamo l'uovo di Pasqua di PlayStation in collaborazione con Kit Kat disponibile in due diversi gusti (cioccolato e wafer croccante o caramello) con in regalo un Kit Kat Bunny di cioccolato e un abbonamento per sette giorni a PlayStation Plus Premium.