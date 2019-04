Pasquetta con Days Gone: la prima ora del gioco in diretta oggi alle 18:00!

Non manca molto al lancio della nuova esclusiva Sony per PS4 e PS4 PRO, disponibile dal 26 aprile: in attesa della recensione di Days Gone (in arrivo giovedì 25 aprile alle 14:01, ora italiana) vi proponiamo la prima ora di gioco, in diretta oggi pomeriggio alle 18:00!

Alessandro Bruni sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per giocare con Days Gone e mostrarvi le prime fasi dell'avventura di Deacon St. John, impegnato a fuggire da orde di Furiosi a cavallo della sua fidata e inseparabile motocicletta.

Una buona occasione quindi per saperne di più sul gioco a pochi giorni dall'uscita, l'invito è quello di sintonizzarvi sul nostro canale Twitch alle 18:00, la replica sarà disponibile in prima serata o nella tarda mattinata di domani sul canale YouTube Everyeye on Demand.

Sapete che a Days Gone è abbinato un concorso che vi permette di vincere una moto Ducati Scrambler personalizzata?