Pass Espansioni Pokémon Spada/Scudo: tutti i dettagli su L'Isola solitaria dell'Armatura!

Il Pokémon Direct di oggi, giovedì 9 gennaio, è stato ricco di novità per gli appassionati delle creature Game Freak. Oltre all'annuncio di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, è stato infatti presentato il piano di espansioni per gli ultimi due capitoli della serie.

La software house nipponica ha introdotto quest'ultimo con un trailer del Pass Espansioni per Pokémon Spada e Scudo, rivelando così l'intenzione di suddividerlo in due grandi DLC. Ognuno di questi introdurrà una nuova area, con nuovi personaggi e Pokémon. Ecco tutti i dettagli su L'Isola Solitaria dell'Armatura, in arrivo entro la fine di giugno 2020.

Un'enorme isola al largo della Regione di Galar, all'interno della quale si trovano paludi, spiagge, foreste, caverne e dune. Sull'isola vi è un Dojo dedicato alle lotte Pokémon, in cui sarà possibile diventare allievi di Mustard, l'allenatore che lo gestisce. Tra gli altri apprendisti, troveremo inediti rivali: in particolare, in Pokémon Spada sarà presente Sofora, che usa Pokémon di Tipo Veleno, mentre in Pokémon Scudo troveremo Savory, che usa Pokémon di Tipo Psico. La storia narrata in L'Isola Solitaria dell'Armatura ruoterà attorno al nuovo Pokémon Leggendario Kubfu, creatura di Tipo Lotta, in grado di evolversi in Urshifu. Quest'ultimo potrà combattere con due stili differenti:

Stile Singolcolpo: legato ai Tipi Lotta e Buio;

Stile Pluricolpo: legato ai Tipi Lotta e Acqua;

Esiste inoltre una Gigamaxizzazione, anch'essa disponibile in due differenti versioni.