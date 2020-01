Pass Espansioni Pokémon Spada e Scudo: tutti i dettagli su Le terre innevate della Corona!

Il Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo promette di introdurre nella Regione di Galar due nuove, grandissime aree. Dopo avervi presentato i dettagli su L'Isola solitaria dell'Armatura, ecco tutte le informazioni sulla seconda zona DLC.

Denominata Le terre innevate della Corona, quest'ultima è caratterizzata da panorami innevati, in un regno dominato dal gelo e dal ghiaccio. Al suo interno, i giocatori potranno dedicarsi all'esplorazione di imponenti montagne e di piccoli villaggi. L'area includerà ovviamente Pokémon nuovi rispetto quanto già visto nella Regione di Galar esplorata in Pokémon Spada e Scudo. Nella regione gli Allenatori potranno imbattersi in diverse scoperte, tra cui un misterioso albero gigante.

Una "certa persona" vi nominerà capo della sua squadra di spedizione. Attraversando bufere di neve e panorami innevati sarà inoltre possibile esplorare le tane dei Pokémon già intraviste nei Raid Dynamax. Anche questa Regione vanta un nuovo Pokémon Leggendario: si tratta di Calyrex, il Pokémon Re. Una leggenda narra che quest'ultimo un tempo regnasse su parte della Regione di Galar, incluse le terre innevate. La creatura appartiene al Tipo Erba/Psico.



Questo secondo DLC vanterà l'introduzione di una nuova Modalità Cooperativa, che vi permetterà di dedicarvi all'esplorazione delle tane dei Pokémon in compagnia di amici. Al termine delle tane scavate nel sottosuolo, gli allenatori potranno incontrare uno dei Pokémon Leggendari dei giochi precedenti...in forma Dynamax! Ma non solo: altri Pokémon Leggendari saranno presenti in questo regno innevato! In chiusura, ricordiamo che il contenuto sarà reso disponibile nel corso dell'autunno 2020.