Passione Amiga Day 2022: data e luogo per l'evento italiano dedicato all'Amiga

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, svoltasi il 19 settembre 2021, il Passione Amiga Day si prepara a compiere il suo ritorno anche per il 2022. Gli organizzatori della rivista Passione Amiga hanno infatti comunicato ufficialmente data e luogo in cui si celebrerà la storia del celebre computer.

Come riportato sul sito ufficiale, Passione Amiga Day 2022 si svolgerà il prossimo 18 settembre a Spoleto, in provincia di Perugia, a Piazza Garibaldi 34 dalle ore 10:00 fino alle 19:00. Sarà quindi l'occasione per un nuovo, grande raduno di appassionati Amiga, che potranno quindi riscoprirne le origini e alcuni dei giochi più significativi, con tanto di conferenze, espositori dove acquistare nuove componenti hardware o software per il proprio computer retrò, e l'immancabile mercatino dell'usato dove i privati potranno vendere o scambiare i propri materiali.

"Passione Amiga day è una giornata d’incontro per gli utenti Amiga italiani con espositori commerciali, conferenze con ospiti italiani e internazionali e mercatino dell’usato organizzata da Passione Amiga, la rivista cartacea in italiano per gli appassionati di Amiga", si legge nel comunicato sul sito, che prosegue: "La location, nel centro storico della città di Spoleto, è luogo ideale per trascorrere un fine settimana a contatto con la storia, la cultura e l’enogastronomia; Spoleto ha saputo coniugare la modernità con il suo passato che si respira ancora nelle vie, nelle piazze e che ne fa una città unica al mondo".

L'ingresso, confermato gli organizzatori, sarà completamente gratuito, chiunque potrà dunque accedere per godersi una giornata all'insegna della storia videoludica e del retrogaming. Non mancheranno anche ospiti illustri, come David John Pleasance, autore del libro Commodore - The Inside Story e Carlo Pastore dell'associazione Retrocommodore.