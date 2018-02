Past Cure esce domani su PC e console, ecco il trailer di lancio

Gli sviluppatori di, software house indipendente con sede a Berlino, ha di recente pubblicato il trailer di lancio di, titolo atteso al lancio domani, 23 febbraio 2018, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Phantom-8 descrive Past Cure come un "thriller Sci-Fi con meccaniche action e stealth". Il comparto narrativo del gioco vede Ian, il principale protagonista dell'avventura, mettersi sulle tracce di coloro che hanno mandato a monte i suoi esperimenti sul soprannaturale. Il giocatore sarà in grado di gestire alcuni poteri come telecinesi e manipolazione del pensiero.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura di articolo, ricordiamo che Past Cure sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire da domani, 23 febbraio. Una demo del gioco è scaricabile gratuitamente da Steam.