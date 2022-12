Pasticcio Epic Store con Death Stranding gratis su PC: server in tilt e confusione sui DLC

Esattamente come accaduto con il down dei server di Epic Store per Tomb Raider gratis, anche il lancio della nuova, irrinunciabile offerta legata al download gratuito di Death Stranding su PC a Natale è stato accompagnato da numerosi problemi.

L'aumento vertiginoso degli accessi al portale del publisher americano ha mandato ancora una volta in tilt i server del negozio digitale di Epic e causato dei disservizi a tutti gli utenti che, dalle ore 17:00 di oggi domenica 25 dicembre, desiderano accedere allo store PC per riscattare una copia a zero euro di Death Stranding.

Nel momento in cui scriviamo (ore 20:00), la situazione starebbe tornando alla normalità, anche se in tanti si lamentano sui social e sui forum di settore di non poter accedere al negozio digitale o di non riuscire a visualizzare il pulsante "Ottieni" che segnala l'avvenuta disponibilità di Death Stranding gratis su Epic Store.

Tra i tanti che stanno segnalando questi disservizi, c'è poi chi si lamenta con Epic per l'erronea indicazione della disponibilità sul proprio store della Director's Cut di Death Stranding, una versione comprensiva di numerosi contenuti aggiuntivi tra migliorie al gameplay, ottimizzazioni ed espansioni della storia. Anche l'accesso e la sincronizzazione al proprio account Epic è risultata essere piagata dai problemi che hanno interessato il negozio dell'azienda americana, da qui il tenore caustico dei commenti che stanno rimbalzando sui portali online più frequentati dalla community.

Al netto dei problemi segnalati dagli utenti, dei disservizi causati dal tilt dei server di EGS e dalle 'incomprensioni comunicative' legate alla versione di Death Stranding da riscattare gratis su PC, consigliamo vivamente a chi ci segue di approfittare dell'offerta confezionata da Epic Games prima che sia troppo tardi (c'è tempo fino alle ore 16:59 di lunedì 26 dicembre): qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Death Stranding su PC.