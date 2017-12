Patapon 2 Remastered annunciato ufficialmente, arriverà su PlayStation 4 nel 2018

Allache si sta svolgendo in queste ore ad Anaheim, in California,ha annunciato anche

Il titolo uscirà esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2018 e supporterà pienamente la risoluzione 4K, come potete giudicare voi stessi dagli screenshot condivisi dalla società giapponese che trovate nella galleria in calce. L'annuncio arriva a pochi mesi dalla pubblicazione della versione Remastered del primo capitolo della serie, approdata su PlayStation 4 lo scorso mese di agosto.

Patapon 2 uscì originariamente su PSP nell'ormai lontano 2008 in Giappone, per poi approdare nel resto del mondo l'anno successivo. Il titolo offriva quasi un centinaio di missioni di caccia, di scorta e battaglie contro i boss ambientate in livelli 2D dallo stile unico, la personalizzazione del proprio Eroe Patapon, oltre a tanti nuovi personaggi Patapon aggiuntivi rispetto al predecessore, inclusi uccelli, robot, maghi e tanti altri. Tutto questo sarà riproposto nello splendore del 4K su PlayStation 4 Pro in una data non ancora specificata del prossimo anno.

Questa è solo una delle tante novità in arrivo dalla PlayStation Experience 2017, dove è anche stato annunciato MedEvil Remaster e forniti ulteriori dettagli su attese esclusive come God of War. Per il coverage completo vi consigliamo di tenere sott'occhio la nostra pagina dedicata all'evento di Sony.